Bernardo Blanco disputa vice-presidência dos liberais europeus em congresso no Estoril

A Iniciativa Liberal (IL) indicou, em comunicado, que a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) vai realizar o seu congresso nos dias 4, 5 e 6 de Outubro no Centro de Congressos do Estoril, "com o objectivo de eleger o próximo presidente e vice-presidentes".

À presidência do partido, candidata-se apenas a eurodeputada alemã do FDP Svenja Hahn. Já para as seis vice-presidências em disputa, há um total de 11 candidatos, entre os quais o deputado da IL Bernardo Blanco.

No comunicado, a IL salienta que se trata de uma "eleição bastante concorrida e improvável com 11 candidatos a seis lugares na vice-presidência" e acrescenta que, com a candidatura de Bernardo Blanco, pretende "aumentar a visibilidade do partido junto dos liberais europeus e sobretudo contribuir para a transformação que o ALDE Party terá que implementar".

Neste congresso, além da eleição para a presidência e vice-presidências, está também previsto que o presidente da IL, Rui Rocha, faça uma intervenção na sessão de abertura, na qual também discursarão personalidades como o ex-primeiro-ministro do Luxemburgo Xavier Bettel ou o comissário europeu para a Justiça Didier Reynders.

Também no sábado, o eurodeputado da IL João Cotrim Figueiredo participa num painel às 15h sobre as mudanças a promover na Europa, que contará igualmente com a participação de Xavier Bettel e do ministro da Educação da Finlândia, Anders Adlercretuz, entre outros.

No âmbito deste congresso, a IL vai também organizar, com o Servants of the People – o partido do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky –, um encontro com a diáspora ucraniana em Portugal, com o objectivo de "reforçar o apoio à Ucrânia e ao seu povo", e que contará com a presença da embaixadora ucraniana em Portugal, Marina Mykhailenko, e Rui Rocha.