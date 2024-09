Francisco César: “O Presidente não deve interferir neste processo” de negociação do Orçamento do Estado

Eleito em finais de Junho, Francisco César é entronizado líder do PS-Açores (PS-A) no congresso regional que começou na sexta-feira, com a despedida do ex-líder Vasco Cordeiro após quatro mandatos no cargo, e que este sábado se concentrou na discussão da estratégia política da nova direcção.

