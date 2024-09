Inquérito de Estimação: Associação Pata Ativa

No Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A Pata Ativa resgata cães e gatos abandonados nas ruas de Albufeira.

A associação foi criada em 2016 para resgatar todos os cães e gatos abandonados nas ruas de Albufeira, no meio do mato, em contentores do lixo e também para cuidar dos que sofreram maus tratos por parte dos anteriores donos. Lucélia Monteiro foi a fundadora e durante anos dedicou-se à causa. Ana Castro assume agora estas funções.

“Trabalhamos em parceria com o Centro de bem-estar animal de Albufeira (canil) onde promovemos actividades com os animais e ajudamos na divulgação dos mesmos a fim de conseguirmos adoptantes responsáveis. Também damos apoio às dezenas de colónias de gatos de rua através da angariação de ração para ajudar financeiramente as cuidadoras dos felinos e apoio veterinário e alimentar a animais de famílias carenciadas”, explica a presidente da Pata Ativa.

A associação não tem espaço físico para acolher os animais que ficam assim em casa de famílias de acolhimento temporário (FAT) até serem adoptados. Segundo Ana Castro são cada vez menos os que têm esta sorte. Além disto, há quem adopte e devolva. “Recebemos entre três e quatro pedidos por dia de pessoas que devolvem os seus animais de companhia por falta de condições financeiras”, acrescenta.

A Pata Ativa é também uma voz nas denúncias dos maus tratos a animais e de sensibilização para o bem-estar das espécies. Com o apoio da autarquia e da junta de freguesia de Albufeira e Olhos de Água realiza ainda duas campanhas de esterilização por ano.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós, a medida mais importante é a esterilização obrigatória de cães e gatos.

Um caso marcante

O animal que mais nos marcou foi o Herói, um cão resgatado das ruas de Albufeira num estado crítico e que gerou uma onda solidária enorme de pessoas que o queriam ajudar.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

O conselho que damos a quem quer adoptar um animal é que pensem no que ele vai precisar. Um cão ou um gato não precisa apenas de água, comida e um sítio para dormir.

Adoptem com consciência, porque um animal precisa de muito mais, como cuidados veterinários, tempo, carinho e total disponibilidade dos tutores. E só o façam se reunirem as condições financeiras necessárias para assegurar o seu bem-estar.

Um projecto que tem de ser conhecido

Temos um projecto recente na associação que muito nos orgulha e que inicialmente não faria parte das nossas tarefas como voluntários da associação de protecção animal e do ambiente. Todos os meses fazemos terapia com os nossos animais resgatados numa clínica de cuidados continuados para que recuperem física e psicologicamente dos traumas que têm.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Lucélia Monteiro. A pessoa que, em 2016, fundou esta associação e a geriu praticamente sozinha até 2018. Lutou sempre pelos animais e apoia a actual presidente em tudo.