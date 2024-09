Sobriedade, contenção e alegria

Quatro ratos foram colocados num pequeno compartimento e ensinados a obter alimentos premindo um botão com a ponta do focinho. Depois de os quatro terem interiorizado a ação, segue-se a segunda fase, em que os animais são colocados em dois compartimentos aos pares, apenas separados por um vidro. Cada compartimento tem um botão, mas estes têm de ser pressionados ao mesmo tempo para que haja uma descarga de comida. Confiando apenas na aprendizagem anterior, os ratos frustram-se com a ausência de resultados. Mas, pouco tempo depois, começaram a coordenar-se entre si para encostar os focinhos ao botão em simultâneo. Observou-se que a dose de dopamina libertada na totalidade do ato colaborativo era maior do que aquela que era obtida pelo gesto individual. Ou seja, aparentemente, o gozo/esforço de colaborar adicionou uma camada de gratificação na vida emocional dos roedores.

