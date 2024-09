Primeiro-ministro e Exército apelam à unidade no Líbano

Uma das questões que se coloca é o que irão fazer os políticos libaneses perante a oportunidade de se livrarem do controlo do Hezbollah.

O primeiro apelo foi do Exército libanês, que pediu “aos cidadãos que preservem a unidade nacional e não sejam arrastados para acções que possam afectar a paz civil neste estádio perigoso e delicado”. O segundo veio do primeiro-ministro (interino), Najib Mikati, que pediu “unidade” e declarou que o país “não tem outra hipótese que não a diplomacia”, respondendo a uma questão sobre esforços diplomáticos com Israel, que continua, no entanto, a atacar alvos do Hezbollah.