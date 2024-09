Inundações e deslizamentos de terra fazem quase 150 mortos no Nepal

Pelo menos 148 pessoas morreram no Nepal devido a inundações e deslizamentos de terras de terra provocada pelas intensas chuvas que atingem o país asiático há dias e que fizeram com que centenas de pessoas tivessem de ser resgatadas pela polícia.

Além das vítimas mortais, há 101 feridos e 55 desaparecidos, segundo informou na tarde deste domingo, 29 de Setembro, o porta-voz da polícia nepalesa, Dan Bahadur Karki, em comunicado. Até ao momento, foram resgatadas 3661 pessoas.

Nas últimas horas, foram recuperados 35 corpos do interior de três autocarros de passageiros, soterrados por um deslizamento de terras em Jyaple Jola, no distrito de Dhading, no centro do Nepal, explicou o porta-voz da polícia em declarações ao Agência de notícias chinesa Xinhua.

Foto Autoridades recupearam cadáveres das vítimas mortais EPA

As chuvas começaram na noite de quinta-feira e desde então atingiram com força grande parte do país, sobretudo as regiões central e oriental do país.

Pelo menos outras 64 pessoas estão ainda desaparecidas, o que gera receios de que o número de vítimas possa ainda aumentar.

O porta-voz da polícia nepalesa, Dan Bahdur Karki, informou que pelo menos 73 pessoas ficaram feridas em várias regiões do país, ao mesmo tempo que indicou que a busca pelos desaparecidos “continua o seu curso”. As famílias afectadas, por sua vez, estão a ser evacuadas para “locais seguros”.

Foto Deslizamentos de terra soterraram três autocarros de passageiros Navesh Chitrakar/Reuters

Mais de metade das mortes registou-se na capital, Katmandu, e em distritos circundantes, fortemente afectados por inundações repentinas e deslizamentos de terras. A imprensa local fala da pior precipitação em décadas.

As chuvas torrenciais danificaram gravemente as infra-estruturas, incluindo estradas e pontes. Os voos domésticos foram parcialmente retomados e várias das estradas que ligam Katmandu ao resto do país ainda estão bloqueadas por causa dos deslizamentos de terras.

O Governo decidiu encerrar todas as escolas do país durante três dias e suspender todos os exames a partir deste domingo, conforme informou o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia. Houve também cortes de energia e do serviço de Internet.

Foto Estradas cortadas pela catástrofe Navesh Chitrakar/Reuters

O terreno montanhoso do Nepal e numerosos rios tornam o país especialmente vulneráveis a catástrofes naturais, razão pela qual as autoridades têm alertado que as chuvas, que se vão prolongar até à tarde deste domingo, poderão causar danos, embora em menor grau do que até agora.