O Partido da Liberdade surge à frente nas sondagens, mas por pouco. Proximidade com a Rússia e extremismo do chefe do partido, um dos políticos menos populares do país, causam preocupação.

Apesar dos escândalos, do extremismo, e de o seu líder, Herbert Kickl, ser um dos políticos menos populares da Áustria, o Partido da Liberdade (FPÖ) lidera as sondagens para as legislativas deste domingo, embora a uma curta distância do Partido Popular (ÖVP), do actual chanceler, Karl Nehammer. Se os resultados se repetirem no domingo, será a primeira vitória do partido numas eleições legislativas.