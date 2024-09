Deputada trabalhista demite-se e acusa primeiro-ministro britânico de “corrupção” e “nepotismo”

É a primeira baixa no Partido Trabalhista desde que este assumiu o poder em Julho. Rosie Duffield deixou o partido e vai continuar no Parlamento britânico como deputada independente e fez publicar a sua carta de demissão na edição deste domingo do Sunday Times. As críticas ao primeiro-ministro e líder do partido são muitas, desde a falta de experiência política à insensibilidade em relação à pobreza infantil, passando pela “corrupção” e o “nepotismo”.

