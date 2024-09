Aspirantes ao lugar de Sunak sobem ao palco num congresso conservador discreto

Afastado do poder ao fim de 14 anos e afogado em dúvidas existenciais, o Partido Conservador britânico junta-se em Birmingham para ouvir as ideias dos quatro candidatos à sua liderança.

Descrito pelo semanário The Observer como a “jóia da coroa do calendário tory”, capaz de atrair governantes, políticos, empresários e lobbyists de todo o país, o congresso do Partido Conservador, que arranca este domingo na cidade inglesa de Birmingham realiza-se em circunstâncias muito particulares e sem o brilho de outros tempos. Isto explica-se, em parte, porque, pela primeira vez em 14 anos, o partido de centro-direita do Reino Unido está na oposição.