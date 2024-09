A Adelaide tem uma camisa azul-forte e uns brincos bonitos. Sobe ao palco com um sorriso nervoso e inspira profundamente antes de se sentar na cadeira ao meu lado. Aproveito para a observar enquanto o apresentador chama os restantes participantes da mesa. Sentou-se com as mãos cruzadas no colo e vejo que se esforça por ignorar a plateia que a observa com expectativa. É a única cuidadora informal deste painel e fá-lo pela segunda vez. Primeiro a mãe. Agora o pai.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt