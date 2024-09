Uma garrafeira de Fátima para todo o Centro Litoral

Manuel Pinho fundou a Garrafeira de Fátima em 1978, numa altura em que as grandes superfícies ainda não tinham a implantação que viriam a ter – com o impacto que se sabe no comércio local de vinhos e outras bebidas.

Foi aí que a empresa iniciou a sua mudança – que nunca mais parou –, iniciando uma forte actividade de vendas no canal horeca (isto é, hotéis, restauração e cafés) e na exportação, tendo como principais destinos Timor, Cabo Verde, Angola, Brasil e, muito pontualmente, Guiné-Bissau e Guiné-Conacri, para além de uma secção de mercearias e outros produtos alimentares.

Começou a actividade com uma loja em Fátima. Hoje tem uma outra morada em Leiria e ainda um espaço no edifício da loja de Fátima dedicado a provas, sessões de degustação e vendas, para grupos de 10 a 20 pessoas, uma boa parte estrangeiros.

No total, a Garrafeira de Fátima tem cerca de duas mil referências de todas as regiões portuguesas, além de licores e destilados. Dessas referências, 32 são da Região dos Vinhos Verdes, e aqui, também existe a preocupação de ter uma boa representação com vinhos das várias sub-regiões, desde os alvarinhos de Monção e Melgaço, passando pelos produtores de loureiro do Lima, de vinhos do distrito de Braga, no Baixo Minho, até ao distrito de Aveiro (Vale de Cambra e Arouca).

Nas sessões de degustação para grupos estrangeiros, que decorrem no tal segundo espaço em Fátima, também entram os Vinhos Verdes, e é curioso verificar que os maiores apreciadores são os polacos.

A esmagadora maioria de vendas centra-se nos vinhos da Região Douro, seguida de Alentejo e Tejo, já o grosso das vendas de Vinho Verdes verifica-se, não na loja, mas através dos seus vendedores no canal horeca.

Garrafeira de Fátima

Avenida D. José Alves Correia da Silva, 352, Fátima (Ourém)

Tel.: 249539260

Web: agarrafeiradefatima.pt

Das 09h às 13h30 e das 14h30 às 19h30

Encerra ao domingo

Avenida D. João III, Edifício 2000, 25, Cave, Leiria

Tel.: 244815932

Das 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 19h30; sábado, das 09h30 às 18h30

Encerra segunda de manhã e ao domingo

Cave do Vinho (Sala de Provas)

Rua Jacinta Marto, 183, Fátima (Ourém)

Tel.: 249539265/917203691

Web: cavedovinhofatima.pt

Jóia da Coroa Quinta D’Alagoa Branco Escolha 2022

Quinta D’Alagoa

Preço: 4,95 euros Vinho produzido e engarrafado na propriedade do mesmo nome, em Arouca. Feito de loureiro e perdernã (sinonímia do arinto na Região dos Vinhos Verdes), tem muita frescura e uma acidez muito controlada. Acompanha bem entradas, por exemplo queijo, mas também vai bem carnes, como cabrito ou vitela.





Este artigo foi publicado na edição n.º 13 da revista Singular.

Para saber mais sobre a política de conteúdos promovidos do PÚBLICO, clique aqui.