Especial Innotrans 2024: as novidades da maior feira dedicada à ferrovia

Na última semana, a Messe de Berlim foi o centro do mundo ferroviário com mais uma edição da Innotrans: 170 mil visitantes de 133 países puderam ver os quase 3 mil expositores oriundos de 59 países. No exterior, 133 veículos ferroviários - locomotivas, vagões de mercadorias, comboios-socorro e automotoras - foram expostos numa feira marcada pela digitalização do sector ferroviário e pela aposta em soluções de inteligência artificial para optimizar a operação ferroviária.

Neste episódio ouvimos ainda a conversa com João Araújo, CEO da GTS Portugal, parte da Hitachi Rail.

Episódio gravado na Messe de Berlim, Alemanha.

O jornalista Carlos Cipriano viajou a convite da Alstom e o jornalista Ruben Martins viajou a convite da Hitachi Rail.