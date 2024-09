Jorge Martin vence GP da Indonésia e cimenta liderança no Mundial

O próximo Grande Prémio de MotoGP será no Japão, no próximo fim-de-semana.

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu neste domingo a corrida principal do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 15.ª ronda da temporada, e cimentou a liderança do Mundial. A prova foi bastante acidentada e apenas 12 pilotos cortaram a meta, dos 21 que alinharam à partida.

O piloto espanhol gastou 41m04,389s, batendo o espanhol Pedro Acosta (GasGas) por 1,404 segundos e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 5,595s.

Martin, que não vencia uma corrida ao domingo desde o GP de França, quinta ronda do ano, somou a terceira vitória da temporada e​ passou de 12 para 21 pontos a sua vantagem no campeonato face a Bagnaia.

O português Miguel Oliveira (Aprilia) não participou na corrida devido a uma queda sofrida nos treinos livres de sexta-feira. O piloto será operado em Lisboa, nesta segunda-feira.

A próxima ronda é o GP de Japão, no próximo fim-de-semana, e onde Miguel Oliveira também não irá participar devido às fracturas no braço direito sofridas com a queda de sexta-feira.