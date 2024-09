Bruno Fernandes expulso e Manchester United perde antes da visita ao FC Porto

O Manchester United, com Bruno Fernandes expulso antes do intervalo, perdeu neste domingo em casa com o Tottenham, por 3-0, num jogo em que os "red devils" mostraram, uma vez mais, serem uma caricatura dos seus tempos áureos.

Com Bruno Fernandes expulso, no primeiro vermelho directo na carreira do internacional luso, o United apenas viu agravar-se o problema que começou bem cedo, quando já perdia aos três minutos, graças a um golo de Brennan Johnson.

Por muito que o treinador Erik Ten Hag, que renovou contrato até 2026, diga que está em Manchester para ganhar títulos, a equipa continua a estar longe dos tempos de glória, incapaz de ombrear com o rival Manchester City, com Liverpool ou Arsenal.

Em Old Trafford, depois de entrar praticamente a perder, em jogo da sexta jornada da Liga inglesa em que Diogo Dalot também foi titular, a expulsão de Bruno Fernandes, com uma entrada imprudente, agravou a situação.

O médio português pareceu ter escorregado, mas ainda assim levantou o pé com a sola e atingiu a canela de James Maddison, razão pela qual viu o vermelho directo aos 42 minutos, apesar dos protestos.

Reduzido a 10 elementos, a segunda parte abriu com novo golo dos "spurs", num desvio acrobático de Kulusevski, aos 47 minutos, e, apesar da tentativa de réplica do United, seria o Tottenham a dilatar o marcador, por Solanke, aos 77'.

Com esta derrota, o Manchester United é 12.º na Premier League, com sete pontos, apenas quatro acima da linha de descida e do 18.º lugar do Crystal Palace, enquanto o Tottenham é oitavo, com 10 pontos, a cinco do líder Liverpool.

Fora da elite da Champions e com entrada na Liga Europa desta época, fruto da vitória na Taça de Inglaterra e depois de ter sido oitava no campeonato, a equipa do United visita na quinta-feira o FC Porto, na segunda jornada da segunda competição da UEFA.

Também neste domingo, ainda na Liga inglesa, o Aston Villa falhou o assalto à liderança, cenário que apenas seria possível, em igualdade com Liverpool, se tivesse saído de Ipswich com os três pontos.

Não foi o caso, os "villans" estiveram a perder, após golo de Liam Delap para os da casa, ainda deram a volta ao marcador, com golos de Morgan Rogers e Ollie Watkins, mas o mesmo Delap "bisou" e fixou o resultado em 2-2.

O Aston Villa é agora quinto, com 13 pontos, os mesmos de Chelsea, e ambos atrás de Liverpool (15), Arsenal e Manchester City (14), o Ipswich é 15.º, com quatro.