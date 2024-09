Segunda na TV: Três Andares, a estreia de Split e Dois Pares de Botas

CINEMA

1917

Hollywood, 19h35

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Ganhou três Óscares, dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch compõem o elenco.

Yakuza

Cinemundo, 21h

Estreado há 40 anos, um filme neo-noir de Sydney Pollack, que recrutou Robert Mitchum, Ken Takakura e Brian Keith para os papéis principais. Harry Kilmer, um detective reformado, regressa ao Japão após vários anos, com o objectivo de resgatar a filha de um amigo que foi raptada. Conclui-se que a máfia japonesa é a responsável pelo sequestro.

Fora de Controlo

Hollywood, 21h30

Thriller de acção realizado por Martin Campbell, com Mel Gibson na pele de um detective acometido por uma tragédia. Thomas Craven é um viúvo solitário que vive em função da filha e do seu trabalho na Brigada de Homicídios de Boston. O seu mundo desaba quando a sua casa é invadida e a filha é assassinada.

Assombrado pelo sofrimento e pela culpa, por achar que era ele o alvo do ataque, decide investigar por conta própria. Acaba por descobrir uma faceta secreta da filha e penetrar nos meandros do crime organizado com ligações ao Governo dos EUA. Agora, os seus dias sucedem-se com um único objectivo em mente: vingança.

Três Andares

RTP2, 23h40

O italiano Nanni Moretti filma a vida de três famílias a morar em três andares do mesmo prédio de um dos bairros mais ricos da cidade de Roma, cada uma com a sua história, as suas lutas, os seus arrependimentos e a sua necessidade de redenção.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes, este filme dramático é tem argumento de Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, e adapta a obra homónima do escritor israelita Eshkol Nevo editada em 2015. Conta com interpretações do próprio Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti e Denise Tantucci.

SÉRIE

Split

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Alma Jodorowsky (A Vida de Adèle) faz par com Jehnny Beth (que vimos recentemente em Anatomia de Uma Queda e conhecemos também como vocalista das Savages) nesta minissérie francesa sobre a inesperada centelha de paixão que uma dupla de cinema – até ali numa relação estável com o namorado – começa a sentir pela estrela com quem está a trabalhar.

Split é uma criação de Iris Brey, escritora, jornalista e realizadora especializada em questões de género e suas representações. Motivou-a nunca ter visto “uma série que mostrasse uma heroína que rompesse com a heterossexualidade”. “Quando crescemos como mulheres”, acrescenta, citada pelo TVCine, “quase nunca somos ensinadas a questionar o nosso desejo e a encará-lo de frente”. São cinco episódios para seguir semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

A Grande Onda

Odisseia, 20h24

A possibilidade de um novo tsunami atingir a Península Ibérica move este trabalho realizado, entre Portugal e Espanha, por Fernando Arroyo Castilla. Em colaboração com cientistas, especialistas, socorristas, activistas e políticos, produz simulações que alertam para “uma verdade que todos têm medo de ouvir, mas que não devemos ignorar” e deixam a pergunta: estaremos preparados?

MÚSICA

Nena & Joana Almeirante em Cascais

RTP1, 23h55

As cantoras e compositoras andam juntas em Dois Pares de Botas, uma digressão em que unem vozes e guitarras para visitarem canções próprias e alheias – neste caso, vindas do cancioneiro country de artistas como Shania Twain, Taylor Swift, Dolly Parton ou Johnny Cash.

O primeiro concerto do périplo, que a RTP recorda esta noite, realizou-se a 22 Junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Próximas paragens: em Novembro, Figueira da Foz (dia 23), Póvoa de Varzim (29) e Braga (30); em Dezembro, Tábua (6), Águeda (7), Ovar (13), Vila Nova de Paiva (14) e Estoril (27); em Janeiro, Portalegre (18).