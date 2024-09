Christine Korsgaard: “A crueldade para com os animais está enraizada”

A norte-americana Christine Korsgaard parte da filosofia moral de Immanuel Kant (1724-1804) para chegar ao debate sobre os direitos dos animais. Professora da Universidade de Harvard, é a oradora convidada da 7.ª edição das Lisbon Lectures in the Humanities (LLH) organizadas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que se realiza no dia 2 de Outubro, às 18h30 no Anfiteatro 1.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt