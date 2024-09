O CERN: 70 anos de ciência global

Fundado em 1954, o CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, hoje Laboratório Europeu de Física de Partículas, tornou-se, ao longo das últimas sete décadas, um símbolo de cooperação internacional, progresso científico e vanguarda tecnológica.

O CERN é mundialmente conhecido pelas suas descobertas, na área da física das partículas, algumas com grande impacto mediático, como, por exemplo, a descoberta do bosão de Higgs em 2012. O trabalho científico desenvolvido nesta organização contribuiu para aprofundar a nossa compreensão do Universo, permitindo-nos conhecer melhor a matéria em escalas tão pequenas que são difíceis de imaginar. Este é o domínio em que os estranhos efeitos da mecânica quântica estão muito presentes e, talvez por isso, anúncios recentes como a observação do entrelaçamento quântico entre pares de quarks top, a partícula elementar mais pesada que conhecemos, tenham recebido bastante atenção.

Mas as descobertas no CERN não se cingem – o que já não seria pouco – a avanços científicos. Na verdade, tais descobertas, ao estarem na fronteira do conhecimento, requerem frequentemente a invenção da tecnologia que as possibilita. Tais avanços tecnológicos acabam por beneficiar também a sociedade, de formas inesperadas, através de aplicações que vão para além do seu contexto inicial. Não faltam exemplos: a World Wide Web, ou radiografias tridimensionais a cores, só para referir dois.

Ao longo dos últimos 70 anos o CERN posicionou a Europa no pelotão da frente da investigação científica mundial. O seu maior acelerador de partículas (LHC, Large Hadron Collider), bem como uma série de outras instalações experimentais mais pequenas, atraem os melhores cientistas e engenheiros de todo o mundo. Esta liderança científica fortalece a posição da Europa no cenário global, desempenhando um papel importante na captação e retenção de talento, tanto na academia como na indústria europeias.

O CERN desempenhou e desempenha também um papel crucial na promoção da paz e da cooperação internacional. Fundado no pós-guerra, o CERN reuniu cientistas de diferentes nações, incluindo países que estiveram em lados opostos durante a Segunda Guerra Mundial. Este espírito de colaboração transcende fronteiras políticas e culturais, promovendo a paz e a compreensão mútua, através da linguagem comum da ciência.

Portugal beneficia, desde a sua adesão ao CERN em 1986, deste ambiente internacional estimulante, participando ativamente em grandes colaborações científicas e garantindo o correspondente retorno de conhecimento e industrial para o país. Esta adesão levou à criação do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), que tem por missão estruturar, sob orientação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a participação nacional na área da física experimental de partículas e astropartículas e instrumentação a ela associada, de modo a potenciar a participação portuguesa no CERN, bem como noutros organismos científicos internacionais de que Portugal seja membro.

Pode dizer-se, sem exagero, que há um antes e um depois da adesão de Portugal ao CERN, sendo que esta participação contribuiu decisivamente para o movimento mais amplo de internacionalização da ciência nacional. Muitas centenas de estudantes, investigadores e engenheiros portugueses fizeram a sua formação no CERN, sendo que muitos tiveram e têm posições de destaque na organização.

A celebrar os seus 70 anos [neste domingo, 29 de Setembro], o CERN continua a ser um farol de esperança e progresso num mundo novamente convulso, inspirando as gerações futuras a explorar ainda mais os mistérios do Universo e a trabalhar colaborativamente por um mundo melhor. Portugal pode orgulhar-se de fazer parte desta grande aventura da humanidade. E estou certo de que o melhor ainda está para vir.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico