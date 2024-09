As “superbactérias” continuam a resistir aos antibióticos de última linha

As bactérias multirresistentes, ou “superbactérias”, não são uma novidade. A que resistem elas? Aos antibióticos de último recurso e, portanto, mais agressivos. Um dos casos mais conhecidos é a resistência aos carbapenemos por parte de bactérias como a Klebsiella pneumoniae – que, no ano passado, levou ao encerramento do serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Mas a resistência aos carbapenemos não é a única preocupação. Outro dos problemas em mãos está na vancomicina, que, apesar de ter sido descoberta nos anos 1950, continua a ser fundamental para combater algumas destas “superbactérias”.

