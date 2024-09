Açores: furacão Isaac está “gradualmente a enfraquecer”

O furacão Isaac encontra-se "gradualmente a enfraquecer", mas mantém-se a previsão de que o centro daquele ciclone deverá passar a cerca de 600 quilómetros do grupo ocidental dos Açores durante este domingo, 29 de Setembro, adiantou o IPMA.

"O ciclone tropical Isaac está actualmente classificado como um furacão de categoria dois na escala de Saffir-Simpson, mas encontra-se gradualmente a enfraquecer", destaca o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) em nota de imprensa.

De acordo com as previsões, o centro do ciclone Isaac vai estar mais próximo dos Açores durante este domingo, "passando a aproximadamente a 600 quilómetros a noroeste do grupo ocidental" do arquipélago.

"Mantém-se a previsão de um aumento da agitação marítima, com ondas de oeste que podem atingir os quatro a cinco metros de altura significativa", lê-se no comunicado.

O IPMA realça que existe uma "corrente com instabilidade de sudoeste, resultante da acção conjunta entre uma vasta região depressionária, onde se encontra incluído o ciclone tropical Isaac e um anticiclone centrado a sueste do arquipélago".

Devido àquela corrente, as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) e central (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) estão sob aviso amarelo até às 12h e 18h, respectivamente, devido a precipitação por vezes forte.