“Não há objecção de consciência quando se trata de uma questão de saúde”

O PS e o Bloco de Esquerda (BE) entregaram no Parlamento projectos de lei que propõem alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG), que incluem o alargamento do prazo legal para a sua realização – para as 12 semanas, no caso do PS, podendo chegar às 14 semanas em alguns casos, para as 14 semanas na generalidade dos casos, para o BE –, o fim do período de reflexão ou da participação de dois médicos no processo e alterações à forma como é encarada a objecção de consciência. Andrea Peniche diz que qualquer avanço é positivo, mas que será preciso ir mais longe.

