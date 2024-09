Ricardo Leão eleito líder da Federação da Área Urbana de Lisboa com 97% dos votos

As eleições para as federações do PS terminam este sábado e já são conhecidos resultados para algumas estruturas. Em Lisboa, Ricardo Leão, candidato único, venceu com 97% dos votos. No distrito do secretário-geral do PS, Aveiro, a federação será agora liderada pelo deputado Hugo Oliveira, que derrotou o actual presidente, Jorge Sequeira. Já em Setúbal, o também deputado André Pinotes Batista sucede a António Mendonça Mendes, que abandonou a liderança da estrutura depois de ter sido eleito membro do secretariado nacional do PS.

Ao PÚBLICO, Ricardo Leão, actual presidente da Câmara de Loures, diz que esta foi "uma votação expressiva" que dará "confiança para este mandato". "Agora, passado este ciclo eleitoral interno é altura de nos focarmos nos ciclos vindouros. Qualificar a militância, projectar o futuro para a área urbana e preparar bases sólidas para as eleições autárquicas", afirma o novo presidente, que sucede ao ex-ministro socialista Duarte Cordeiro.

Também o deputado André Pinotes Batista teve uma votação acima dos 90%, tendo sido eleito em Setúbal com 92,4% dos votos. O deputado sucede à deputada Eurídice Pereira, que assumiu temporariamente o cargo no passado mês de Janeiro, depois da saída de António Mendonça Mendes, eleito membro do secretariado nacional do PS.

Em Leiria, foi o presidente da câmara leiriense, Gonçalo Lopes, o vencedor. Com 58,5% dos votos, Gonçalo Lopes derrotou a ex-secretária de Estado das Pescas Teresa Coelho. O autarca sucede no cargo a Walter Chicharro, ex-presidente da Câmara da Nazaré e actual deputado, para um mandato de dois anos. À agência Lusa, Lopes disse ser "uma vitória expressiva", que mostra que venceu na maioria das concelhias, "o que aumenta o peso da responsabilidade da governação". Para o autarca, o "grande objectivo é vencer as eleições autárquicas" de 2025, conquistando o maior número de câmaras e de juntas de freguesia.

No Baixo Alentejo, a reeleição foi para o deputado Nelson Brito. O deputado fica assim pela terceira vez à frente desta estrutura partidária, derrotando a ex-deputada Telma Guerreiro. Nelson Brito conseguiu 61% contra os 39% registados pela lista B, de Telma Guerreiro. "Por um se ganha, por um se perde. Neste caso foi uma vitória expressiva em quase todas as concelhias, o que representa o que senti no início do processo, ou seja, um apoio muito grande dos militantes em todo o território", disse.

Na Guarda, o candidato único e vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote, foi reeleito com 94% dos 497 votos, segundo dados a que o PÚBLICO teve acesso.

Viana do Castelo e Baixo Alentejo sem mudanças

Por sua vez, a federação de Viana do Castelo continuará a ser liderada por Vítor Paulo Pereira, que se encontra a cumprir o último mandato como presidente da Câmara de Paredes de Coura. Vítor Paulo Pereira foi eleito líder federativo, pela primeira vez, em Dezembro de 2022, na sequência da renúncia do ex-autarca de Caminha e ex-secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves.

Em Bragança, o eleito foi Benjamim Rodrigues, com cerca de 50% dos votos. O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros sucede a Berta Nunes, que não se recandidatou.