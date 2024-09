Os macacos estão a colher euros da árvore

“Irmão! Olha a árvore. Há muitos euros na árvore, quanto é que pode ser teu? Mas tens de ser um macaco!” O responsável da empresa de trabalho temporário diz a piada para motivar os trabalhadores no terreno que fornece a outra empresa, esta de apanha de fruta. Era um dia quente do Verão de Junho de 2021, e eu estava a iniciar uma investigação etnográfica sobre os trabalhadores agrícolas imigrantes no Algarve. Seguindo o procedimento normal de procura de emprego, entrei em o contacto com o angariador de trabalhadores (nepalês como eu) e ele prometeu que eu iria gerir um espaço de trabalho e de habitação na apanha da laranja. Neste texto, vou descrever a minha experiência de trabalho real como apanhador de laranjas no Algarve.

