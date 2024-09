Lisboa, cidade-luz a degradar-se

Lisboa cidade-luz, está a degradar-se e muito, em modo 'overdose' com excesso: de turistas; de lixo; de maus cheiros por falta de limpeza; de despossuídos pedintes sem-tecto e sem soluções. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa é parte do problema. Pelo laxismo, pela incompetência, pela arrogância, pela falta de perfil.

O coração da cidade tem tantos, tantos turistas... Tudo o que é de mais, não é boa ideia, com a benevolência da definição. Sabemos receber e somos hospitaleiros, porém com toda esta avalanche de gente quem ganha são os proprietários da indústria hoteleira e da restauração, que pagam mal aos funcionários.

Os traficantes de droga na baixa pululam num frenesim e atitude descarada de venda de haxixe e não só, incomodando os transeuntes, sendo mal-educados e agressivos, quando os ignoramos. Isto é um cancro, que se arrasta há anos consecutivos e o securitário presidente, Carlos Moedas, é complacente. Lisboa quo vadis? A nossa querida capital merece mais e muito melhor.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Sondagens

​Não sou apologista de sondagens em geral, pois creio que afectam e até predestinam o resultado de eleições; e então no caso dum vaticínio sobre a Presidência da República, considerando pessoas que nem sequer se declaram como candidatos, é uma perda de tempo. Contudo, assusta-me que o Almirante Gouveia e Melo tenha recebido uma certa relevância. Acho que ele tem uma personalidade perfeitamente errada para esse cargo.

Notei-lhe a falta de inclinação conciliadora quando da "revolta" que teve no lugar no Mondego, devido à tripulação considerar o navio inseguro. E sangue de diplomata (conveniente num Presidente) não tem, como demonstrou dizendo durante uma entrevista que em exercícios atacava logo os britânicos por serem uns snobs, e os alemães porque tem família judaica.

Se ele fosse elevado ao cargo de Presidente, as relações de Portugal com esses países e outras comunidades e etnias com certeza não seriam ideais quando essas declaradas atitudes viessem à superfície.

Carlos Coimbra, Toronto

Isto só mesmo em Portugal

O juiz desembargador Orlando Nascimento cometeu, há alguns anos, irregularidades na distribuição de processos que violavam o princípio do juiz natural. Orlando Nascimento que, na altura, foi suspenso de juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, viu há tempos e com felicidade, suponho eu, o seu processo ficar prescrito, mas agora mesmo e com direito a abertura de champanhe pode comemorar com a sua família a inconcebível, para mim, promoção a juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Só mesmo em Portugal estas coisas acontecem! E depois queixamo-nos que alguns juízes não são cuidadosos na aplicação da lei. A conclusão é lógica e por isso será que podemos continuar, como devíamos, a confiar totalmente nos juízes? Poderemos mesmo? Compreenderá o Conselho Superior da Magistratura que deliberou a nomeação referida, a irracionalidade e a gravidade dessa mesma deliberação?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Melhores salários?

O PÚBLICO/Renascença realizou uma entrevista ao presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco. A dado passo da entrevista, Aguiar-Branco afirmou que “os políticos devem ter menos incompatibilidades, mais transparência e melhor salários”. No que respeita a terem menos incompatibilidades, a verificar-se, estaria aberto o caminho para os políticos de certas áreas profissionais poderem vir a auferir mais dinheiro e a influenciar decisões – coíbo-me de explicar como, por razões óbvias – do que aquele que já recebem no exercício do cargo. E não se pode dizer que os políticos portugueses, incluindo, obviamente, os deputados, ganhem pouco relativamente aos vencimentos paupérrimos de uma grande franja de sectores da população portuguesa, a começar, por exemplo, pelos professores, enfermeiros, jornalistas, etc.

No caso da “transparência”, estamos conversados quanto ao que é ser “transparente”… Frisando novamente os salários dos políticos, estes já são ajustados e se lhe juntarmos as preciosas ajudas de custo, alimentação, deslocações e outros benefícios e regalias, completa-se o quadro generoso. De lembrar que as ajudas de custo vão ser alargadas com retroactivos a 2023 e isso irá ter forte impacto no Orçamento de 2025. O pródigo presidente Marcelo, já aprovou esse alargamento das ajudas de custo dos deputados. Aliás, o Parlamento paga 29 mil euros por ano em ajudas de custo a cada deputado. Melhores salários, Aguiar-Branco?

António Cândido Miguéis, Vila Real