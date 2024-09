A explosão da natureza no condado de Dorset

"Uma costa selvagem e indomada, cidades e aldeias aconchegantes e um ritmo de vida mais sereno do que na maior parte do Reino Unido." Sally King resume desta forma Dorset, para onde se mudou em 2000. "Um adorável modo de vida, longe da agitação de cidades movimentadas e de grandes vilas – e sem auto-estradas", completa Christine Hudson, que lá vive há 15 anos.

Dorset, anteriormente designado Dorsetshire, é um condado situado no Sudoeste de Inglaterra, em frente ao canal da Mancha, estendendo-se ao longo de 80 quilómetros de Leste a Oeste e 65 de Norte a Sul. Foi lá que o Sousa Ribeiro conheceu Sally e Christine, que o ajudaram a perceber os encantos daquela região. Entre aldeias pitorescas, praias serenas e paisagens dramáticas da Costa Jurássica, o Sousa Ribeiro mostra-nos hoje por que é que devemos conhecer este condado inglês.

Já a Maria José Santana leva-nos até ao Funchal, onde nos dá conta das novidades gastronómicas no histórico e luxuoso hotel Reid’s Palace. Seguindo o rasto de alguns dos pratos servidos no William, vamos em visita a alguns produtores e ainda nos sentamos a jantar no Brisa do Mar ou no terraço a beber o chá das cinco.

A Mara Gonçalves, por sua vez, conta-nos que o sexagenário bar lisboeta Snob vai mudar de mãos: vai fechar por dois meses mas regressará em Dezembro, praticamente nos mesmos moldes em que funciona actualmente. Mais detalhes aqui.

Bom fim-de-semana e boas fugas!