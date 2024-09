O regresso da Champions

O campeonato nacional de futebol começou já na sexta-feira, com o Sporting, líder da classificação, a somar mais três pontos, desta vez no terreno do Estoril, e a manter a invencibilidade na prova.

Os seus mais directos perseguidores entram em acção no fim-de-semana, com o Benfica a receber o Gil Vicente e Bruno Lage à procura de prolongar a sua série de três vitórias consecutivas, enquanto o FC Porto joga no domingo, tentando fazer esquecer a recente derrota na Liga Europa perante o Bodo/Glimt.

Aqui encontra o calendário e os horários televisivos de todas as partidas da I Liga e aqui a mesma informação relativa à II Liga.

Ainda por cá, uma nota para o futebol feminino e para o derby entre Sporting e Benfica, duas equipas que chegam a este duelo ainda a lamber as feridas causadas pelo afastamento da fase de grupos da Liga dos Campeões. "Leoas" e "águias" defrontam-se na segunda-feira, às 19h45, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato nacional.

Lá por fora, nos principais campeonatos europeus, o grande destaque vai para Espanha, onde no domingo se joga o derby de Madrid com o Atlético a receber o Real, respectivamente terceiro e segundo do campeonato. Um dia antes, é a Alemanha que centra as atenções, com o Bayern Munique, actual líder da Bundesliga, a receber o campeão e actual terceiro classificado Bayer Leverkusen.

A meio da semana é a vez do regresso das competições europeias. E, desta vez, é uma semana cheia. Terça e quarta-feiras 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Sporting a entrar em acção primeiro, logo na terça, no terreno do PSV, e o Benfica a jogar na quarta, recebendo o Atlético de Madrid. Ainda na quarta-feira, o Vitória de Guimarães recebe os eslovenos do Celje, a contar para a primeira jornada da fase de Liga da Liga Conferência. Já na quinta-feira, FC Porto e Sp. Braga competem na Liga Europa: os bracarenses no terreno do Olympiacos, os portuenses recebendo o Manchester United.

Aqui encontra o calendário da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Futebol à parte, temos várias modalidades a merecer atenção. No basquetebol, sábado, é dia de Supertaça masculina (FC Porto-Benfica) e feminina (Benfica-GDESSA), em Sines. E no voleibol, o fim-de-semana também é de Supertaça, em Santo Tirso: sábado a feminina (FC Porto-Benfica, 16h) e domingo a masculina (Benfica-Sporting, 18h).

Por fim sobre rodas, terminam, no domingo, os Mundiais de ciclismo de estrada, com a prova de fundo, elite masculina (273,9km) a disputar-se na zona de Zurique, na Suíça. Afonso Eulálio, Ivo Oliveira, João Almeida, Rui Oliveira, Nelson Oliveira e Rui Costa, vão para a estrada pela manhã com as cores nacionais. Na Indonésia e sem o português Miguel Oliveira, que caiu e fracturou um pulso, disputa-se a 15.ª prova do Mundial de MotoGP.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

As explicações de Rui Costa sobre as movimentações ocorridas no Benfica durante o mercado de transferências.

As queixas dos tenistas profissionais sobre a sobrecarga de jogos ao longo do ano.

A polémica em torno do França-Irão no Mundial de futsal e as suspeitas de resultado combinado​.

O obituário de "Toto" Schillaci.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.