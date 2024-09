Portugueses repatriados do Líbano já aterraram em Lisboa

Força Aérea tratou do repatriamento.

As 44 pessoas que pediram ajuda ao Estado português para sair do Líbano chegaram ao início da noite de sábado a Lisboa. O avião KC-390, da Força Aérea Portuguesa, aterrou em Figo Maduro por volta das 20h30.

Antes do transporte para Lisboa, os cidadãos foram levados de Beirute para Larnaca, em Chipre, também numa aeronave da Força Aérea, um Falcon-50.

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa esclareceram, em comunicado conjunto, que foram retirados do Líbano 28 cidadãos portugueses e respectivas famílias.

O Governo já tinha desaconselhado as viagens e permanências naquele país, que Israel tem bombardeado ininterruptamente nos últimos dias. Acredita-se que a situação venha a ficar ainda mais tensa após a confirmação do assassinato de Hassan Nasrallah, líder histórico do Hezbollah.