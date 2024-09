Papa recebeu vítimas de abusos sexuais da Igreja na Bélgica

O Papa Francisco encontrou-se na sexta-feira com um grupo de 17 “vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero na Bélgica”, informou o gabinete de imprensa do Vaticano. O encontro, que foi privado e não contou com a presença de jornalistas, durou mais de duas horas e só terminou por volta das 21 horas.

Durante o encontro, segundo o Vaticano, os participantes “puderam contar ao Papa as suas histórias e a sua dor e exprimir as suas expectativas relativamente ao compromisso da Igreja contra os abusos sexuais”.

O Papa pôde “escutar e aproximar-se do seu sofrimento, exprimiu a sua gratidão pela sua coragem e o sentimento de vergonha pelo que sofreram quando crianças por causa dos padres a quem foram confiadas, tomando nota dos pedidos que fizeram para que os pudesse estudar”, refere o comunicado.

O escândalo da pedofilia na Igreja é um dos temas centrais da viagem apostólica de Francisco ao coração da Europa esta semana. Precisamente no seu primeiro discurso na Bélgica, Francisco exortou a Igreja a enfrentar “a vergonha do abuso de menores”.

“Hoje, na própria Igreja, existe este crime e a Igreja deve envergonhar-se e pedir perdão e tentar resolver esta situação com humildade cristã e fazer tudo para que não volte a acontecer. Se um abuso é suficiente para nos envergonharmos, a Igreja deve pedir perdão por ele. Esta é a nossa vergonha e a nossa humilhação”, afirmou.

O flagelo dos abusos sexuais é uma ferida profunda na Bélgica, marcada por acusações de encobrimento da verdade. Na semana passada, o Parlamento belga votou a favor da criação de uma comissão de inquérito sobre os abusos sexuais de menores cometidos por pessoas ligadas à Igreja Católica, como o bispo emérito de Bruges, D. Roger Vangheluwe, que foi recentemente reduzido ao estado laico pelo Vaticano.

A visita pastoral de Francisco à Bélgica, ou ao “coração da Europa”, como refere o Vaticano, termina no domingo, e está focada nos 600 anos da Universidade Católica de Lovaina.

Na manhã deste sábado, Francisco encontrou-se com dois vice-presidentes da Comissão Europeia, Margaritis Schinás e Dubravka Suica, bem como com os responsáveis da Organização Mundial de Saúde (OMS). Saudou também os fiéis reunidos no exterior.

A visita oficial do Sumo Pontífice à Bélgica