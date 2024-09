Israel anuncia novos ataques no leste do Líbano

Durante a noite, Israel bombardeou os subúrbios a sul de Beirute e anunciou novos ataques contra o Hezbollah no leste do país. Hospitais dos subúrbios do sul de Beirute vão ser evacuados.

O exército israelita anunciou este sábado, 28 de Setembro, novos ataques contra o Hezbollah no leste do Líbano, depois de ter bombardeado durante a noite os subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento islamista armado. O exército está “actualmente a atacar alvos (...) pertencentes à organização terrorista Hezbollah na região de Bekaa”, no leste do Líbano, afirmou, em comunicado.

As forças israelitas indicaram também que as sirenes de alerta tinham soado no norte de Israel, depois de o movimento xiita libanês ter afirmado lançado foguetes contra a zona.

Em comunicado, o grupo islamista pró-iraniano afirmou que o alvo foi o kibbutz Kabri, no norte de Israel, contra o qual lançou foguetes Fadi-1, em resposta aos “ataques bárbaros” israelitas “contra cidades, aldeias e civis” no Líbano.

Líbano anuncia evacuação de hospitais

Os hospitais dos subúrbios do sul de Beirute vão ser evacuados, anunciou o Ministério da Saúde libanês este sábado, depois de uma noite de ataques israelitas contra este bastião do Hezbollah. Os doentes destes hospitais vão ser retirados e evacuados para outros estabelecimentos “não afectados pela agressão israelita”, disse.

O Ministério pediu aos estabelecimentos que vão receber doentes dos hospitais dos subúrbios do sul de Beirute para “deixarem de receber casos não urgentes até ao final da próxima semana”.

As autoridades libanesas ainda não actualizaram o número de mortos, na sequência dos ataques israelitas efectuados esta madrugada contra o movimento xiita libanês Hezbollah.

Na plataforma de mensagens Telegram, o exército israelita afirmou que estava a realizar novos ataques em Beirute, visando edifícios civis que alegadamente albergavam depósitos de armas, fábricas de munições e centros de comando do Hezbollah. Também o canal local Al-Manar do movimento islamista pró-iraniano relatou “sucessivos ataques sionistas”, que visaram pelo menos cinco bairros nos subúrbios do sul.

O Hezbollah negou “as alegações” israelitas sobre a presença de depósitos de armas em blocos de apartamentos.