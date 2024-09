Hezbollah confirma morte de líder. Irão chama muçulmanos para combater Israel

O mundo ocidental acordou este sábado, 28 de Setembro, com o anúncio israelita da morte do líder do Hezbollah. De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), Sayyed Hassan Nasrallah foi uma das vítimas do ataque aéreo israelita lançado contra o quartel-general do grupo, organização que liderou durante 32 anos e que transformou numa dos mais influentes na política e sociedade libanesa. Na manhã deste sábado, perante as notícias que percorriam o globo, o Hezbollah confirmou oficialmente em comunicado a morte do líder.

"A liderança do Hamas jura continuar a confrontar o inimigo [Israel], a apoiar Gaza e a Palestina, e defender o Líbano e o seu povo honrado", pode ler-se no comunicado emitido pelo Hezbollah. Numa declaração também publicada este sábado, o Hamas demonstrou publicamente apoio e solidariedade para com a organização libanesa após o ataque israelita.

As imagens das explosões no Líbano correram as redes sociais no final desta sexta-feira, tendo sido inicialmente avançado que os membros do Hezbollah tinham perdido todas as comunicações com o líder do grupo. Este foi o primeiro sinal de que algo não estava bem, com os rumores de que Sayyed Hassan Nasrallah foi um dos atingidos pelo ataque a adensarem-se com o prolongamento desta ausência de comunicações.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, terá sido transportado preventivamente para um lugar seguro com protecção reforçada. Foi justamente o responsável iraniano a proferir a primeira reacção à morte de Sayyed Hassan Nasrallah – e, até ao momento, a mais impactante. Incitando os muçulmanos a lutarem contra Israel, Khamenei diz que é uma obrigação apoiar o povo libanês e o Hezbollah.

"É incumbência de todos os muçulmanos de defenderem o povo do Líbano e o Hezbollah com todos os meios que tenham e darem assistência no confronto com o regime usurpador, opressivo e perverso", proferiu Ali Khamenei, criticando a morte de civis libaneses nos ataques israelitas.

Seguem-se agora trocas de provocações entre Israel e Irão. As forças armadas israelitas foram colocadas em regime de prontidão, esperando-se uma escalada no conflito. A União Europeia recomenda que não seja usado o espaço aéreo libanês ou israelita até ao fim de Outubro, com o aviso a poder ser prolongado além deste prazo inicial.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês adiantou ter informações que confirmavam a morte de Sayyed Hassan Nasrallah, um cenário que já foi oficialmente confirmado pelo grupo Hezbollah. Na noite desta sexta-feira, tinham sido avançadas notícias de que os militantes da organização tinham perdido contacto com o líder, depois do ataque israelita.

Os gauleses tentam agora impedir que o conflito sofra nova escalada, através de contactos com os parceiros regionais no Líbano.