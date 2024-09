Hassan Nasrallah, o devoto inimigo de Israel durante 32 anos

O líder do Hezbollah agora morto transformara-se, à força de carisma e apoio do Irão, em figura influente no Líbano e no Médio Oriente. E o inimigo que clamara vitória sobre Israel em 2000.

Israel anunciou este sábado o sucesso do bombardeamento de sexta-feira em Beirute que tinha como alvo o líder da organização xiita libanesa Hezbollah: “Hassan Nasrallah já não voltará a aterrorizar o mundo”, diz a publicação do exército israelita na rede social X. Enquanto Avichay Adraee, na mesma rede social, em árabe, falava na “eliminação” do líder religioso e político libanês que durante 32 anos transformou o Hezbollah num movimento decisivo no Líbano e influente no Médio Oriente.

O bombardeamento da aviação israelita às instalações subterrâneas do Hezbollah na capital libanesa matou também outra figura importante do movimento, Ali Karaki, que Israel tinha tentado assassinar em Fevereiro com um carro armadilhado, mas falhara, e que afirmara ter matado no dia 23 de Setembro num apartamento na zona de Bir al-Abed, no distrito de Dahieh, em Beirute, sem sucesso.

Nasrallah, de 64 anos, que chegou à liderança do Hezbollah em 1992, depois de Israel assassinar o seu antecessor, Abbas al-Musawi, mostrou-se ao longo destas mais de três décadas num “inimigo” carismático e de grande capacidade política para Israel, capaz de o transformar a ele e ao seu movimento no mais importante do Líbano e influente no Médio Oriente.

Tudo isto com ajuda do Irão, país que criou o grupo através dos Guardas da Revolução em 1982 e que se tem mantido como o seu principal apoiante e financiador ao longo de todos estes anos. Teerão que, no entanto, nada fez para defender o seu movimento libanês perante os bombardeamentos israelitas.

Nascido em 1960 numa família pobre de Beirute, o mais velho de nove irmãos, desde muito cedo que se mostrou um devoto estudante do Islão, dedicando grande parte do seu tempo aos estudos religiosos. Aos 16 anos, viajou para Najaf, no Iraque, para estudar numa escola religiosa. A família tinha fugido da capital libanesa em 1975 por causa da guerra civil libanesa e Nasrallah tinha aderido ao movimento social xiita Amal, aliado do Irão e da Síria.