Hassan Nasrallah (1960-2024), o homem do “partido de deus”

O líder que transformou o Hezbollah na mais poderosa milícia do mundo, e que passava por ser um estratega sem par, cometeu um erro de cálculo no conflito Israel-Hamas que terá ditado a sua perdição.

Hassan Nasrallah comandou o Hezbollah, “partido de deus”, durante três décadas, transformando-o na mais poderosa milícia do mundo, ao mesmo tempo que fazia dela a força hegemónica dentro do Líbano, onde se tornou um “estado dentro do Estado”. Criado pelos Guardas de Revolução iranianos, o Hezbollah era o elo forte do “eixo da resistência”, a rede de movimentos em que Teerão fez assentar a construção da sua esfera de influência no Médio Oriente.