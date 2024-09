Guerra de exercícios militares no mar do Sul da China

As forças armadas de cinco países realizaram exercícios marítimos conjuntos numa parte do mar do Sul da China no sábado, enquanto a China efectuava os seus próprios exercícios militares no estreito de Taiwan, uma via de navegação internacional que Pequim reclama como sendo de sua única soberania e jurisdição.

Os exercícios que envolveram Filipinas, Estados Unidos, Austrália, Japão e, pela primeira vez, a Nova Zelândia tiveram lugar na zona económica exclusiva de Manila e procuraram melhorar a interoperabilidade das forças armadas dos cinco países, afirmaram as autoridades militares filipinas em comunicado.

Estes exercícios incluíram um navio de guerra filipino, o contratorpedeiro USS Howard norte-americano, o contratorpedeiro japonês JS Sazanami e o navio auxiliar neo-zelandês HMNZS Aotearoa, acrescenta o comunicado.

Os exercícios demonstram “o nosso compromisso colectivo para reforçar a cooperação regional e internacional com vista a um Indo-Pacífico pacífico, estável e próspero”, afirmou o Departamento de Defesa australiano.

Os exercícios seguem-se a uma série de escaramuças aéreas e marítimas entre as Filipinas e a China, que disputam áreas do mar do Sul da China, incluindo o atol de Scarborough, uma das zonas mais contestadas da Ásia. O banco de areia é ocupado pela guarda costeira da China há mais de uma década.

Na quarta-feira, navios da Nova Zelândia e da Austrália atravessaram o estreito de Taiwan, uma importante rota comercial através da qual passa cerca de metade dos navios porta-contentores do mundo, mas que Pequim continua a defender que tem soberania e jurisdição sobre o estreito e ainda sobre Taiwan, que considera parte integrante da China.

Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia decidiu que as reivindicações da China não estavam sustentadas pelo direito internacional, uma decisão que Pequim se recusa a reconhecer. De qualquer maneira, o tribunal não determinou a soberania do atol de Scarborough, por considerar que se trata de uma zona tradicional de pesca para vários países.

No sábado, nas Nações Unidas, a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, referiu que o seu país tem “constantemente pressionado a China em relação à paz e estabilidade no mar do Sul da China e no estreito de Taiwan”. E saudava “o reinício do diálogo a nível de dirigentes e de militares entre os EUA e a China”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontraram-se em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU, para conversar sobre formas de evitar os conflitos no mar do Sul da China.

A China reclama a soberania em quase todo o mar do Sul da China, apesar de essa soberania marítima pertencer em parte a outros países, como o Brunei, as Filipinas, a Malásia e o Vietname. Quase todos eles têm episódios de tensão com a marinha chinesa nas águas das suas zonas económicas exclusivas.

Em Março, Blinken assegurou às Filipinas que a parceria entre os dois países em matéria de defesa era “férrea”, depois de Manila ter acusado Pequim de destacar para o mar do Sul da China de forma agressiva a sua guarda costeira e navios de pesca suspeitos de serem uma milícia marítima.

Horas depois do encontro entre Blinken e Wang, a China realizava exercícios militares no estreito de Taiwan, apesar de o chefe da diplomacia ter “enfatizado” na sexta-feira que Pequim “insiste em resolver os diferendos com outros países directamente através do diálogo e da consulta”, disse o ministério chinês em comunicado.