Mares de vida: sustentabilidade e inovação para um futuro melhor

Os oceanos e mares são forças imensas da natureza, fundamentais para a vida no planeta. No Dia Mundial do Mar, é essencial reconhecer o seu impacto na saúde e bem-estar global.

Com mais de 70% da superfície terrestre coberta por eles, os mares são pilares da biodiversidade, recursos valiosos para inovações biotecnológicas e fontes vitais de alimento, fornecendo proteínas e nutrientes indispensáveis à saúde humana.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o consumo global de produtos do mar quintuplicou em quase 60 anos, de 28 milhões de toneladas em 1961 para 158 milhões em 2019, com apenas metade desse crescimento atribuída ao aumento populacional. A pesca e a aquacultura são cruciais para a segurança alimentar global, sustentando meios de vida e economias.

No entanto, a sobrepesca, poluição e mudanças climáticas ameaçam a sustentabilidade dos recursos marinhos. É imperativo adotar práticas de pesca sustentável, minimizar a poluição e proteger os ecossistemas marinhos que oferecem serviços essenciais, como a captura de carbono e o ciclo de nutrientes. Compreender e preservar a biodiversidade marinha, incluindo iniciativas de restauração e conservação, é vital para a resiliência do planeta.

Os mares desempenham um papel crucial em vários domínios, desde a biotecnologia até a economia. A imensa e, em grande parte, inexplorada biodiversidade marinha possui vasto potencial para aplicações biotecnológicas, com organismos marinhos, que desenvolveram adaptações singulares para sobreviver em condições adversas, fornecendo novos compostos para a indústria farmacêutica, cosmética e processos industriais.

Por exemplo, compostos extraídos do mar têm sido usados no desenvolvimento de tratamentos contra o cancro, antibióticos e medicamentos anti-inflamatórios. Investir na biotecnologia marinha pode oferecer novas soluções para desafios de saúde que a humanidade enfrenta.

No campo económico, setores como turismo, energia, transporte marítimo, pesca e aquacultura são indústrias oceânicas chave, que conjugadas com empregos em investigação, conservação, comunicações, engenharia e direito marítimo contribuem para uma economia azul próspera.

Investir em startups inovadoras no setor marinho, desde o cultivo de algas até projetos de energia das marés, é crucial para sustentar o seu crescimento e proteger o planeta.

Contudo, os mares enfrentam desafios consideráveis: 80% da poluição marinha é composta por resíduos plásticos, com 10 a 11 milhões de toneladas de plástico entrando no oceano anualmente. A preservação dos oceanos é essencial para o avanço científico, bem-estar social e crescimento económico.

Fernando Pessoa escreveu: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, Que o mar unisse, já não separasse.” Esta visão do mar como elemento de união e inspiração sublinha a importância de proteger e valorizar os nossos mares.

Ao celebrarmos o Dia Mundial do Mar, reafirmemos o nosso compromisso com a biodiversidade marinha, biotecnologia e práticas alimentares sustentáveis, assegurando que o mar permaneça um aliado vital na procura pela saúde e bem-estar global. O futuro do planeta depende da saúde dos mares, e é nossa responsabilidade coletiva preservar este recurso valioso para as futuras gerações.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990