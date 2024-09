Tons de verde: na Soalheiro, o alvarinho ajuda a criar raízes no território

Quando aceitou o desafio do pai para assumir a viticultura do Soalheiro, em 2004, Maria João Cerdeira impôs uma condição: a vinha teria de ser produzida em modo biológico. João António Cerdeira, que em 1974 foi na “maluqueira” de plantar a primeira vinha contínua de alvarinho em Melgaço, acedeu ao pedido da filha, dando mais um passo pioneiro na região. Estava aberto o caminho para uma série de iniciativas focadas na consciência ambiental, que podem ser conhecidas em pormenor no website do produtor.

Um exemplo: além do vinho, a marca também produz infusões biológicas de plantas que sempre existiram nos quintais da região, como a erva-cidreira e a lúcia-lima, num esforço por preservar a biodiversidade e a tradição. E nas suas plantações de aromáticas aproveitam a lenha resultante da poda das videiras e o cartão descartado da adega, humedecido, para cobrir os terrenos. É só vantagens: ajuda no controlo de infestantes e mantém o solo húmido, diminuindo a necessidade de rega. “Poderíamos usar as telas plásticas, mas para nós isso não faz sentido, assim estamos a aproveitar os nossos detritos, há aqui uma economia circular”, reforça Maria João.

Foto O Soalheiro conta apenas com 14 hectares de vinha própria, pelo que, para conseguir produzir o redondo milhão de garrafas anuais, precisa do contributo de quase duas centenas de famílias. Anna Costa

“A primeira sustentabilidade tem de ser económica”

Antes de qualquer inovação, porém, é preciso ter os pés bem assentes na terra, e garantir que as raízes estão fundas e seguras. “Não há sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade económica”, lança a produtora. Ponto assente.

Em terras de minifúndio, o Soalheiro conta apenas com 14 hectares de vinha própria, pelo que, para conseguir produzir o redondo milhão de garrafas anuais e estar presente em 41 países pelo mundo fora, precisa do contributo de quase duas centenas de famílias – o seu Clube de Produtores –, e das suas pequenas parcelas de alvarinho, que ao longo dos últimos 50 anos foram cobrindo a paisagem, à boleia da crescente valorização da casta.

Para muitos, a viticultura é uma actividade de fim-de-semana, que traz um rendimento complementar. “Passámos de uma agricultura de subsistência para uma agricultura sustentável”, nota Maria João, e é missão do Soalheiro contribuir para que o alvarinho continue a ser um factor de fixação das pessoas no território.

“Isto tem de ser um caminho e a primeira sustentabilidade tem de ser económica. Se a uva não fosse tão bem paga, como é que eles conseguiriam produzir?” A prioridade é preservar a manta de retalhos que dá origem aos vinhos do Soalheiro, e que ao mesmo tempo mantém verde e viva a região.

Soalheiro

Lugar da Charneca, Alvaredo (Melgaço)

Tel.: 251416769

Web: soalheiro.com

Visitas com prova desde 15 euros

Final de boca Soalheiro Granit Alvarinho 2023 Quando a primeira colheita, de 2015, foi para o mercado, o produtor estava longe de imaginar que este alvarinho de carácter mineral iria tornar-se um clássico do seu portefólio. À natureza frutada da casta sobrepõe-se a mineralidade trazida pelo terroir de montanha e uma delicada salinidade, que reflecte o impacto dos solos graníticos. Acidez vibrante que faz crescer água na boca. Boa estrutura e grande potencial gastronómico, especialmente para acompanhar peixe e marisco.

Vinhas da Soalheiro, em Melgaço Anna Costa Espigueiroda junto às estufas de aromáticas da Soalheiro, em Melgaço Anna Costa Maria João Cerdeira tem a seu cargo a gestão e a coordenação da viticultura da Soalheiro. Anna Costa Fotogaleria Vinhas da Soalheiro, em Melgaço Anna Costa

Este artigo foi publicado na edição n.º 13 da revista Singular.

