Um terroir visto de cima: À mesa com a enóloga Mafalda Bahia Machado

Santuário da casta avesso, a sub-região de Baião tem nos vinhos de Teixeiró alguns dos seus mais eloquentes embaixadores. Além de avesso, nos 10 hectares de vinhas domina também a casta loureiro, representando ambas mais de 70% do encepamento, no resto dividido entre alvarinho e trajadura. “Não há uma videira de tinto, todas as vinhas foram plantadas exclusivamente com castas brancas há cerca de 45 anos, por iniciativa de Miguel Champalimaud, que optou então pela separação absoluta”, expõe Mafalda Machado. As tintas, apenas na Quinta do Côtto, a curta distância, mas já na região do Douro, do outro lado da montanha.

Recentemente integrada no grupo WineStone (também proprietário da Ravasqueira, das quintas de Pancas, Côtto e Retiro Novo, e da Krohn), o Paço de Teixeiró tem no mercado duas gamas de vinhos, uma mais jovem e leve, com o rótulo Teixeiró, e uma outra com vinhos mais estruturados e já estagiados, os Paço de Teixeiró.

Ambas propõem três vinhos, dois varietais, de avesso e de alvarinho, e um blend que a ambas junta o loureiro, na Linha Teixeiró, enquanto nos Paço de Teixeiró os varietais são de Avesso e de Loureiro, castas a que se junta a trajadura num blend que é ao mesmo um vinho de parcela, exclusivamente com uvas da vinha de Sousais.