Em Lisboa já se desfila pelo direito a uma casa para viver

Ainda antes da hora marcada (15h), começaram a chegar à Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, os primeiros participantes na manifestação convocada para esta tarde pela plataforma Casa para Viver. Um grupo composto por várias gerações, munido com cartazes, bandeiras e faixas, deu início ao desfile há poucos minutos e ruma agora ao Arco da Rua Augusta, onde terminará a mobilização 3,5 km depois.

O PÚBLICO está a acompanhar o protesto em defesa do direito à habitação, replicado em pelo menos mais 21 cidades portuguesas. Além de Lisboa, também Almada, Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Guimarães, Lagos, Leiria, Ponta Delgada, Portalegre, Porto, Portimão, Santarém, Viana do Castelo, Vila Nova de Santo André e Viseu acolhem manifestações.

Filipa Roseta, vereadora da Habitação na Câmara Municipal de Lisboa (PSD), apareceu no início da concentração e foi acusada, pelos organizadores, de "puro oportunismo político". O representante do movimento Porta a Porta considerou que a autarca não era "bem-vinda".

Uma vez na Rua Augusta, a manifestação terminará com as actuações do artista Jhon Douglas e do músico Filipe Sambado, do grupo BatukadeiraX.