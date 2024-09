Benfica de Bruno Lage continua com as suas contas aprovadas

Fora do relvado, os dias de Rui Costa têm sido conturbados e o presidente do Benfica viu na sexta-feira os sócios chumbarem as contas do clube referentes a 2023/24. Porém, dentro do relvado, Bruno Lage continua a ter os seus resultados aprovados. No segundo jogo no Estádio da Luz após o regresso ao comando técnico dos benfiquistas, Lage voltou a sofrer um golo cedo - Félix Correia colocou o Gil Vicente a vencer, aos 8’ -, mas, tal como tinha acontecido frente ao Santa Clara, o Benfica deu a volta. Com golos de Otamendi (17’), Aktürkoglu (25’), Amdouni (78’), Florentino (90') e Rollheiser (90'+4')​, os “encarnados” golearam os gilistas, por 5-1, e somaram o terceiro triunfo consecutivo na I Liga.

O quarto capitulo da segunda passagem de Lage pelo cargo de treinador do Benfica, foi o primeiro em que o técnico teve um período de tempo razoável para preparar a sua equipa. Porém, cinco dias depois de uma vitória no Bessa, a surpresa que Lage reservou para o duelo com o Gil Vicente foi não apresentar novidades. Apesar de já ter Bah disponível, o técnico manteve tudo igual: o dinamarquês foi para o banco, na direita da defesa voltou a haver uma adaptação (Tomás Araújo) e o “reforço” Kaboré viu o jogo da bancada.

Se no Benfica estava tudo na mesma, com um 4x3x3 onde Kökçü e Aursnes surgiam na frente de Florentino, no Gil Vicente Bruno Pinheiro optou igualmente pela continuidade. Com quatro empates consecutivos no currículo, os gilistas tinham uma baixa importante - Mory Gbane estava lesionado -, mas o médio defensivo foi substituído por um jogador com características semelhantes: Santi García, que fez a estreia a titular pelo Gil Vicente.

O filme do jogo acabou por ter acção. Embora o Benfica tivesse entrado bem no jogo - dois cantos nos primeiros cinco minutos -, bastou uma investida da equipa de Barcelos para a defesa do Benfica (voltar) comprometer. Aos 8’, uma assistência de qualidade de Fugimoto e a passividade dos centrais benfiquistas resultou na fórmula que Félix Correia, jogador com o selo de formação do Sporting, precisava para marcar pela segunda vez no campeonato.

A desvantagem, no entanto, não arrefeceu o entusiasmo dos adeptos, nem abalou a confiança dos jogadores do Benfica. Mantendo a intensidade com que tinham entrado no jogo, as “águias” continuaram a jogar perto da baliza de Andrew e, aos 17’, o quarto canto dos “encarnados” resultou no empate: Dí Maria colocou a bola no segundo poste e Otamendi, mais alto do que todos, fez golo de cabeça no jogo 200 pelo Benfica.

Positivo/Negativo Positivo Aursnes Depois de andar uma época inteira a tentar apagar fogos no Benfica de Roger Schmidt, o norueguês, de regresso aos terrenos que melhor sabe pisar, está a regressar ao (excelente) nível da primeira temporada com a camisola do Benfica. Negativo Defesa do Benfica Se do meio-campo para a frente tudo parece correr bem no Benfica, o seu sector mais recuado continua a não dar segurança e no golo do Gil Vicente há muito demérito dos centrais benfiquistas.

Negativo Segunda parte do Gil Vicente Se nos primeiros 45 minutos os gilistas deixaram boa impressão, após o intervalo a equipa de Barcelos mostrou muito pouco.

Um par de minutos depois, Cauê ainda ameaçou recolocar os gilistas na frente, mas foram os benfiquistas, novamente de cabeça, que voltaram a marcar. E de forma singular: com cinco gilistas por perto, Aktürkoglu surgiu sem marcação no coração da área e, apesar dos seus 173 centímetros de altura, nem precisou de tirar os pés do chão para fazer de cabeça o terceiro golo em quatro jogos pelas “águias”.

Sem mudanças ao intervalo, a segunda parte arrancou com uma mudança no rumo do encontro: a ganhar, o Benfica procurou baixar as rotações do jogo e controlar melhor o adversário. E conseguiu o objectivo que queria.

Com mais dificuldades para atacar, o Gil Vicente precisou de 20 minutos para chegar perto da baliza de Trubin e, aos 69’, Lage optou por mexer. Primeiro entraram Amdouni, Rollheiser e Cabral para os lugares de Aktürkoglu, Kökçü e Pavlidis. Seis minutos depois, foi Beste substituiu Dí Maria e, pouco depois, o Benfica resolveu o jogo: depois de mostrar pontaria aos ferros nas primeiras partidas, Amdouni mostrou que também sabe marcar bons golos.

Porém, as contas de mais um teste em que Bruno Lage sai aprovado não estavam, ainda, encerradas. Em cima do minuto 90, novamente na sequência de um canto, Florentino fez o 4-1 final, e, no último minuto de descontos, Rollheiser fechou os números da goleada em 5-1.