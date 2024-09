Arsenal vence nos descontos e alcança Man. City no topo

Andrew Couldridge / ACTION IMAGES VIA REUTERS

O adversário do Sporting na Liga dos Campeões somou o segundo jogo consecutivo sem vencer.

Foi preciso sofrer até ao fim, mas o Arsenal conseguiu, neste sábado, derrotar o Leicester City em jogo a contar para a 6.ª jornada da Premier League, e com isso alcançar o Manchester City no topo da classificação da prova, aproveitando o empate concedido pelos “citizens”.

Os “gunners” começaram melhor e até estiveram a vencer por dois golos - Martinelli (20') e Trossard (45'+1) marcaram na primeira parte. Só que “foxes” não se renderam e recuperaram da desvantagem no segundo tempo com o bis de James Justin (aos 47' e 63').

O triunfo do Arsenal só surgiria mesmo nos minutos finais do encontro, graças a novo golo de Trossard (90'+4’) e de Kai Havertz (90'+9’).

Pouco antes, o Manchester City, que visita o Sporting na Champions em 5 de Novembro, voltou a ser travado na Liga inglesa, ao empatar na visita ao Newcastle (1-1) e perdeu a liderança no campeonato.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva em campo, e Matheus Nunes sem sair do banco, o tetracampeão inglês não foi além de um empate em St. James Park, o segundo consecutivo, após uma igualdade em casa com o Arsenal (2-2), na ronda anterior.

A equipa de Pep Guardiola, sem os lesionados Rodri e De Bruyne, esteve a vencer, graças a golo de Gvardiol, aos 35 minutos, mas os “magpies” discutiram sempre o jogo e Anthony Gordon, de grande penalidade, restabeleceu a igualdade já no segundo tempo.

Gordon converteu o castigo máximo aos 57 minutos, após um lance em que sofreu falta do guarda-redes Ederson.

Com estes resultados, Manchester City e Arsenal estão empatados no topo da Liga inglesa, mas podem ser ultrapassados ainda neste sábado em caso de triunfo do Liverpool sobre o Wolverhampton.