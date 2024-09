No Mude, uma exposição de ideias jovens para resolver os problemas da habitação

Mais do que Casas, ideias precisam-se para os 100 anos de Abril. Algumas estão no Museu do Design e da Moda a partir deste sábado, mais de 1700 estudantes e 60 propostas.

Uma casa em croché azul-petróleo pende do tecto sobre o design expositivo feito de tijolos térmicos e gesso cartonado. A casa é uma das propostas de alunos de Belas-Artes que, aliados a estudantes de faculdades de Arquitectura de todo o país, pensaram o futuro da habitação em Portugal; o espírito do design expositivo de Diogo Aguiar é que estes materiais de construção voltem ao território para serem usados na… construção. Que poderia ser já re-imaginada, adaptada, porque a crise actual pede Mais do que Casas e pergunta Como Vamos Habitar em Abril de 2074?. É a exposição que este sábado se inaugura no Museu do Design e da Moda em Lisboa, no mesmo dia em que sai à rua a quarta manifestação convocada pela plataforma Casa Para Viver.