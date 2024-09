O Festival de Cinema de San Sebastián elege Albert Serra e Laura Carreira

Na 72.ª edição do festival de cinema do País Basco, a primeira longa-metragem da portuguesa Laura Carreira vence prémio de melhor realização. O olhar sobre a tauromaquia de Albert Serra é melhor filme

Semanas antes da homenagem a Pedro Almodóvar no conceituado festival de cinema que tem sido acolhido pela baía de San Sebastián, no País Basco, nos últimos 72 anos, e onde o cineasta foi descoberto com o seu primeiro filme, Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas del Montón (1980) e no qual agora recebeu pela segunda vez o Prémio Carreira, dizia a actriz Tilda Swinton durante a promoção de The Room Next Door que morrer no mundo ocidental é resultado de “falta de sorte ou de falta de cuidados” quando na verdade é apenas uma realidade inevitável.