O Antropocénico sob a forma de ver da BD

Um vampiro que rumina sobre a passagem do tempo. Um colibri que voa sobre as imagens de um novo mundo. Humanos que destroem zombies na cidade da Maia, no Grande Porto. Monstros reminiscentes do anime japonês que revolvem a terra. Estas são algumas das imagens que o espectador vai poder encontrar na exposição de banda desenhada Deep Time, no segundo piso do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt