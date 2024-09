Chuva forte e ondas até cinco metros na passagem do furacão Isaac perto dos Açores

“Prevê-se que o dia em que o centro do Isaac esteja mais próximo do arquipélago seja domingo, passando a aproximadamente 600 quilómetros a oés-noroeste do Grupo Ocidental”, avança o IPMA.

O furacão de categoria 1 Isaac deve estar mais próximo dos Açores no domingo, 29 de Setembro, com previsão de chuva forte e ondas entre os quatro e cinco metros de altura, especialmente nos grupos Ocidental e Central.

"Prevê-se que o dia em que o centro do ciclone Isaac esteja mais próximo do arquipélago seja domingo (dia 29), passando a aproximadamente 600 quilómetros a oés-noroeste do Grupo Ocidental", pode ler-se no mais recente comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão do instituto continua a ser de rajadas de 60-65 km/hora [quilómetros/hora], ondas que atinjam os quatro a cinco metros de altura significativa, assim como precipitação por vezes forte, especialmente nos grupos Ocidental e Central, detalhou ainda.

Pelas 21 horas desta sexta-feira (22 horas em Lisboa), o centro do ciclone tropical Isaac encontrava-se a 1242 quilómetros a oeste dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para leste a uma velocidade de 26 quilómetros/hora. Face ao anterior comunicado, Isaac mantinha-se como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson.

O IPMA tinha adiantado esta sexta-feira de manhã que, apesar de manter a direcção da trajectória inicial, previa-se que o Isaac passasse "mais afastado" do arquipélago dos Açores e, por isso, os seus efeitos no estado do tempo da região seriam "menos sentidos". Segundo uma informação anterior, o IPMA esperava rajadas de vento até 80 km/h e agitação marítima com ondas de altura significativa entre cinco e sete metros.

Mantém-se a previsão de precipitação por vezes forte, especialmente nos Grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Graciosa, Terceira, Pico, Faial e São Jorge). Os grupos Ocidental e Central vão estar sob aviso amarelo devido às previsões de chuva entre as 3 horas de sábado e as 12 horas de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA remete mais informações para um novo comunicado sobre a situação para as 12 horas de sábado (13 horas em Lisboa).