Urgências obstétricas vão fechar as portas. Serviços terão campainha SOS para grávidas

As urgências de obstetrícia dos hospitais da região de Lisboa vão deixar de estar abertas, passando o atendimento às grávidas a fazer-se sempre através de referenciação, ou seja, por via telefónica, por encaminhamento do médico ou através da emergência pré-hospitalar. Segundo noticia o Expresso nesta sexta-feira, apesar disso, haverá um botão à porta destes serviços de urgência para as utentes que ali se dirijam sem avaliação prévia e em caso de urgência (SOS). O PÚBLICO questionou o Ministério da Saúde sobre a medida, mas ainda não obteve confirmação.

Segundo o semanário, que cita o presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente — criada para reorganizar as urgências obstétricas —, Alberto Caldas Afonso, a estratégia já está a ser discutida com os directores de obstetrícia e vai avançar dentro de três semanas. A região de Lisboa é prioritária, mas a prestação de cuidados exclusivamente por referenciação deverá ser extensível a todos os hospitais do país com esta valência médica.

​O responsável explicou ainda que, actualmente, estão a ser recolhidos contributos dos responsáveis hospitalares para que o documento “para levar à ministra da Saúde, que o vai também querer partilhar com o primeiro-ministro”, seja finalizado. “A medida será primeiro para a região de Lisboa, mas vai ser para todos os hospitais. E até fará sentido que seja em simultâneo”, refere, citado pelo semanário.

Na prática, o desenho da estratégia no terreno prevê, na fase experimental durante três meses e salvo excepções, que a grávida entre em contacto com a linha SNS Grávida. Dali poderá ter três respostas: autocuidados, consulta marcada até 72 horas nos cuidados primários ou no hospital da sua área ou a transferência da chamada para um enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica no hospital da zona de residência. Nos casos em que é passada para o enfermeiro especialista, as respostas são igualmente três: autocuidados, consulta aberta ou ida à urgência hospitalar.

​Já o acesso ao referido SOS hospitalar acontecerá por transporte do INEM ou se a grávida se dirigir à urgência pelos seus próprios meios, onde encontrará a porta fechada. Terá de tocar a uma campainha e será recebida por um enfermeiro especialista, que vai decidir pela admissão no serviço de urgência ou encaminhá-la para uma consulta nas horas posteriores. “O modelo está bem estudado noutros países, nórdicos ou Alemanha, por exemplo, e temos enfermeiros suficientes para avançar”, garante Caldas Afonso.

A expectativa é a de conseguir retirar a grande maioria das 40% de admissões nas urgências sem necessidade clínica de cuidados diferenciados com este novo modelo. “Vamos ver o impacto, a procura que retira, a capacidade de resposta que fica instalada e o que vai acrescentar, mas há dois sítios onde há dúvidas sobre os ganhos.” São eles a Península de Setúbal e Leiria.

O presidente desta comissão fala, por isso, na possibilidade de “ser necessário criar uma urgência partilhada, metropolitana ou regional, porque é sempre problemático um hospital perder um serviço.” Ou seja, poderá dar-se o caso de a resposta obstétrica passar a ser comum: Setúbal com Barreiro e Garcia de Orta; Leiria com Caldas da Rainha e Santarém.