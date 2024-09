Em média, reformaram-se por mês 168 profissionais, quando a média mensal do ano passado foi de 194. Médicos continuam a estar entre os grupos profissionais com mais aposentações.

Se todos os profissionais de saúde que já têm (e os que até ao final do ano vão ter) 66 e mais anos se aposentassem, o SNS e os restantes organismos sob a alçada do Ministério da Saúde chegariam ao fim de 2024 com menos cerca de 5000 trabalhadores. Para já, os números estão longe de indicar que isso possa acontecer. Nos primeiros sete meses deste ano, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde, foram contabilizadas 1178 aposentações.