Ex-presidente da Turismo do Porto e Norte condenado a sete anos de prisão

O antigo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, foi esta sexta-feira condenado a sete anos de prisão por 29 crimes, no âmbito da Operação Éter, relacionada com contratos ilícitos celebrados por aquela entidade.

Na leitura do acórdão, o Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou o principal arguido deste processo por 20 crimes de participação económica em negócio, por seis de falsificação de documento, por recebimento indevido de vantagem e por dois crimes de peculato.

O tribunal aplicou ainda à grande maioria dos restantes 20 arguidos singulares, incluindo a empresária Manuela Sousa, o presidente do Sporting Club de Braga, António Salvador, e o ex-presidente do Vitória Sport Club, Júlio Magalhães - ambos condenados por falsificação de documentos -, penas até cinco anos de prisão, todas suspensas na sua execução por igual período.

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) de 2009 a Janeiro de 2019 é o principal arguido no processo, que se centra nos crimes alegadamente cometidos por Melchior Moreira através desta entidade, nomeadamente em ofertas públicas de emprego, nas relações com o futebol, em ajudas de custo/fundo de maneio, em férias no Algarve e nos negócios com a empresária da área da comunicação e também arguida Manuela Couto.