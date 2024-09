Marisa Orth faz sua estreia em Portugal com a peça Fica Comigo Esta Noite

Atriz se apresenta ao lado do amigo Miguel Falabella. Ela diz estar bastante ansiosa por subir pela primeira vez num palco português. Peça percorrerá, até dezembro, seis cidades do país.

A atriz Marisa Orth não esconde a ansiedade. A despeito de todo o sucesso que acumulou na carreira, está com aquela ansiedade típica de iniciante. Não sem razão. Ela está prestes a estrear seu primeiro espetáculo em Portugal: Fica Comigo Esta Noite, ao lado do amigo e parceiro de longa data Miguel Falabella. Os dois protagonizaram, na televisão, o programa humorístico Sai de Baixo, ​que, depois, virou filme. “Tenho estado um bocado ansiosa, mas acredito que os portugueses gostarão de nosso trabalho no palco”, diz.

Para Marisa, subir em um palco em Portugal tem um valor inestimável. “Apresentar-me aqui, pela primeira vez, significa uma coroação da carreira. Significa reconhecimento e, também, a celebração de uma amizade da carreira inteira com Falabella”, ressalta. Serão três meses de apresentações em seis cidades portuguesas: Lisboa, Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Póvoa do Varzim e Leiria. No Porto, haverá duas temporadas. A estreia está marcada para 2 de outubro na capital lusitana.

Na avaliação da atriz, Fica Comigo Esta Noite tem tudo para agradar. “O espetáculo, apesar de ser uma comédia, se passa em um velório. É uma fábula em que um casal tem o direito de se despedir, acertar as contas, fazer as declarações necessárias, antes de o marido ir embora para sempre”, conta. “É divertido, mas também lírico e emocionante”, complementa. O texto, escrito em 1988, é de Flávio de Souza. A direção está a cargo de Bruno Guida.

Miguel Falabella e Marisa Orth prometem levar o público às gargalhadas, mas, também, envolvê-lo em uma corrente de emoções

A sinopse do texto indica o que espera o público. “A peça traz para o palco um turbilhão de emoções que invadem uma viúva durante o velório do marido, que parte de forma inesperada. Nessa noite, depois das visitas de amigos e familiares, o marido passa de espectador a interveniente e, sem demora, decide questionar a própria mulher”, descreve. Ao longo do espetáculo, os dois “desfazem os mal-entendidos, traições são perdoadas e os votos de amor renovados antes da partida para a vida eterna”.

Marisa e Falabella já estão em Lisboa, com ensaios a pleno vapor. A encenação de Fica Comigo Esta Noite na capital portuguesa vai de 2 de outubro a 3 de novembro, de quarta a domingo, no Teatro Tivoli BBVA. Em seguida, a peça ocupará o palco do Teatro Sá Bandeira, no Porto, de 6 a 17 de novembro. A temporada no Teatro Aveirense vai de 21 a 24 de novembro.

Em Figueira da Foz, as apresentações ocorrem no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) entre 27 de novembro e 1 de dezembro. Depois, aporta no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa do Varzim, nos dias 3 e 4 de dezembro. Em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, a temporada vai de 5 a 8 de dezembro. No retorno ao Porto, a peça fica em cartaz de 12 a 15 de dezembro.