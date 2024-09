Para Montenegro, abdicar do IRC e IRS Jovem como exige o PS, é “radical e inflexível”

Ventura ofereceu de imediato préstimos do Chega. Montenegro responde ao PS na próxima semana tentando “aproveitar parte do que é proposto” – aumento de 1,25% nas pensões, 500 milhões para habitação.

Da primeira conversa presencial entre primeiro-ministro e líder da oposição sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) não saiu fumo branco nem as perspectivas de viabilização das contas públicas do próximo ano melhoraram. Duas horas depois de ter recebido em São Bento o secretário-geral do PS trazendo na mão o caderno de encargos com que está disponível para viabilizar o OE2025, o primeiro-ministro classificou, em directo nas televisões, como "radical e inflexível" a proposta socialista para que abdique das medidas emblemáticas do IRS Jovem e de redução do IRC.