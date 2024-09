“Radical e inflexível”: o date entre Pedro Nuno e Montenegro correu mal

O líder dos socialistas não recua nas suas linhas vermelhas: IRS Jovem e IRC. Montenegro não recua nas suas propostas, mas promete não parar com as negociações.

Pedro Nuno Santos reuniu-se nesta sexta-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano e o resultado foi aquele que já se esperava: o líder dos socialistas não recua nas suas linhas vermelhas - IRS Jovem e IRC. Montenegro não recua nas suas propostas, mas promete não parar com as negociações. Alguém terá de ceder?

