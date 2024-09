Marta Temido garante que não teve “contacto” com o “caso das gémeas”

“Não tive qualquer contacto com o caso” das gémeas, garantiu esta sexta-feira Marta Temido, actual eurodeputada do PS e ministra da Saúde quando as duas crianças foram tratadas no Hospital Santa Maria, na audição em comissão parlamentar de inquérito.

Defendendo que soube do caso no final de Outubro, quando foi contactada por uma jornalista - a quem respondeu que tinha uma “vaga ideia de umas gémeas” -, Marta Temido assegurou que só quando passou a primeira reportagem na TVI, a revelar o caso, é que se tentou “inteirar do que se passava”.

“Falei com o Dr. António Lacerda Sales”, respondeu Marta Temido, quando questionada sobre se tinha contactado o seu antigo secretário de Estado quando o caso se tornou público.

No entanto, a actual eurodeputada do PS recusou-se a revelar o conteúdo da conversa. “Não relato conversas privadas”, argumentou, acrescentando ainda que essa conversa decorreu “numa fase muito inicial”.

“Depois penso que, como é da natureza das coisas, todos nós nos preservamos de trocar informações” sobre o tema, afirmou.

A socialista defendeu que as gémeas "não tiveram acesso facilitado" ao tratamento - “tiveram o acesso que tinham que ter” e o “tratamento que tinham que ter”.

Questionada sobre se a intervenção de Lacerda Sales no caso tinha sido correcta, Marta Temido disse não saber o que é que o seu antigo secretário de Estado fez, mas recusou-se a "emitir um juízo de valor". "Mesmo que o tenha, guardo-o para mim”, frisou, rejeitando avaliar a conduta de António Lacerda Sales.

“Pedidos de consulta vindos de gabinetes não são normais. Não é o circuito normal”, defendeu Marta Temido, quando questionada sobre se seria normal os gabinetes do ministério da Saúde estarem envolvidos na marcação de consultas.