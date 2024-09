“Caso das gémeas”. Chega volta a chamar António Costa e Lacerda Sales

O Chega vai avançar com dois requerimentos potestativos para que António Costa e António Lacerda Sales voltem a prestar esclarecimentos na comissão de inquérito ao “caso das gémeas”.

O Chega vai avançar com dois requerimentos potestativos (de carácter obrigatório) para voltar a chamar António Costa, ex-primeiro-ministro, e António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, à comissão parlamentar de inquérito ao "caso das gémeas".

Esta sexta-feira, em reunião de Mesa e Coordenadores, foram discutidos os dois pedidos do Chega para que António Costa e Lacerda Sales voltassem a testemunhar em sede de inquérito. Uma vez que os restantes grupos parlamentares não se mostraram favoráveis, o partido de André Ventura decidiu avançar com dois requerimentos potestativos, disse Rui Paulo Sousa, presidente da CPI, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

António Costa - que, por ter sido primeiro-ministro pode responder por escrito à comissão - enviou as respostas aos deputados na semana passada. Contudo, o Chega quer que o antigo governante preste "esclarecimentos adicionais", preferencialmente, de forma presencial.

Já o antigo secretário de Estado da Saúde foi o primeiro a ser inquirido na comissão parlamentar. No entanto, defende o Chega, o seu depoimento foi "desmentido" pelo testemunho de Carla Silva - ex-secretária de António Lacerda Sales -, ouvida em sede de inquérito na semana passada.

O antigo governante é arguido no caso do Ministério Público dedicado ao caso, e por isso mesmo, quando foi ouvido, em Junho, no Parlamento, remeteu-se ao silêncio.